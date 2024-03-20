SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

'Kate'en benzemiyor

Sosyal medyada, Prenses Middleton’ın sağlık durumunun kötü olmasından Prens William’la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Mart 2024 Güncelleme 20 Mart 2024, 07:02
’Kate’en benzemiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette çekilmiş görüntülerini yayımladı. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor" ifadeleri yer aldı. Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı. Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla çekilen görüntülerini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton değil, "Fake Middleton" olduğu yorumunu yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş
İşten ayrılana 5’li güvence! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kimlere ihbar tazminatı ödemesi yapılır?
İHH
21 bin TL üzerinde kira geliri olanlar dikkat | Beyan için son 13 gün! İndirilecek giderler nasıl hesaplanır? Eksik beyanname verilirse ne olur?
Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Spor ekonomistleri Kerem Akbaş ile Tuğrul Akşar TAKVİM’e değerlendirdi: Kulüp ekonomik yıkım yaşar!
CHP’li isimlerin yaptığı Para Kulelerinin yeni görüntüsü çıktı! İBB Spor Kulübü yazılı çantayla taşıdılar
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Trabzonspor’un efsanesiydi! 44 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
SON DAKİKA