’Kate’en benzemiyor

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette çekilmiş görüntülerini yayımladı. Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor" ifadeleri yer aldı. Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı. Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla çekilen görüntülerini kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton değil, "Fake Middleton" olduğu yorumunu yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN