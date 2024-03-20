ATV’nin yeni dizi Yaban Çiçekleri’nde heyecan artıyor

ATV'nin yeni dizisi Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Arif Pişkin rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini paylaştı. Pişkin karakterini şöyle özetledi; "İhsan Kuloğlu'nu canlandırıyorum. Kendisi kasabanın zenginlerinden herkesin çekindiği güçlü bir adam."

ENTRİKA VE SIRLAR

Pişkin, hikayede izleyiciyi ise şunların beklediğini söyledi; "Ege kasabasında geçen bir aşk hikayesi ama entrikalar ve sırlarla örülü, içinde aile ilişkilerine dair pek çok gerçekliği de barındırıyor. İzleyici bir sonraki bölümü merakla bekleyecek."