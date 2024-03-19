Kamboçya’da Ufuk Öntürk vahşice katledilmişti: İzmir’de toprağa verildi

İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'yı çok sevip oraya yerleşti. Ancak kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı.

Öntürk başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi. Cenazesi yakılmak istendi. İzmir'deki ailesi durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti. Bunun üzerine devreye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Öntürk'ün cenazesinin uçakla İzmir'e getirilmesini sağladı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Öntürk, dün ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle toprağa verildi.

CEYHAN TORLAK