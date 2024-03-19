Galler Prensesi Kate Middleton'la ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Kraliyet ailesinin birçok üyesiyle ilgili yaşanan skandal sessizliğine, milyonlarca mesaj yağdı. Foreign Policy dergisi, "İngiliz Monarşisi büyüsünü kaybediyor" yorumunu yaptı. Rolling Stone, "Kate Middleton, çoğu zaman İngiliz monarşisi ile halk arasında bir köprü oldu. Onun ortaya çıkmaması Kraliyet için büyük sıkıntı. Artık bu durum bir sonuca varmalı" ifadelerini kullandı. İşte ortaya atılan yeni iddialar:



Kate Middleton'a 17 Ocak'ta ameliyat yapıldı. Kendisi operasyondayken Prens William'ın, sevgilisi Lady Rose Hanbury ile birlikte olduğunu öğrenince çıldırdı.



Kanadalı talk-show sunucusu Stephen Colbert, "Kate ve çocuklarının en yeni fotoğrafının aslında Kasım ayında çekildiğini biliyorum" açıklaması yaptı.



Kate Middleton'ın, saray tarafından, "Sonun Diana gibi olmasın" diye tehdit edildiği iddiaları da ortaya atıldı. Sosyal medyada, "Kate Middleton öldü mü?" yorumları yapıldı. Prenses Middleton'ın 23 Nisan'da oğlu Prens Louis'in doğum günü için verdiği elbise siparişinin cumartesi günü iptal edildiği vurgulandı.



YENİ Mİ ESKİ Mİ?

İngiliz The Sun gazetesi, Prenses Kate ile eşi Prens William'ın alışveriş yaparken görüntülerini yayınladı. Kate'in gündelik kıyafetler giydiği ve William'la sohbet ettiği görüldü. Görüntülerin eski olduğu da iddia edilirken, sosyal medyada "Bu Kate değil, yürüyüşü bile benzemiyor" yorumları yapıldı.



CHARLES ÇEKİLECEK!

İddiaya göre prostat kanseri olan Kral Charles, birkaç hafta içinde tahtan çekilecek. Ardından Prens William da çekilme kararı alacak. İngiliz Kraliyet ailesinin yeni kralı ise Edinburgh Dükü Prens Edward (Kral Charles'ın kardeşi) olacak.

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