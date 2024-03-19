Beşiktaş yönetimi Fernando Santos için stratejisini belirledi

Süper Lig'de son oynadığı 3 maçı da yenilgiyle tamamlayan, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gören Beşiktaş'ta gözler teknik direktör Fernando Santos'a çevrildi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Portekizli hoca ile ilgili gelecek planı netleşti.

YÖNETİM HİÇ MEMNUN DEĞİL

Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik adamın performansından memnun olmadığını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştirilen toplantıda dile getirdi. Başkan Hasan Arat'ın da mevcut durumdan memnun olmadığı ancak; acele bir karar vermek istemediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Portekizli çalıştırıcı ile yola devam edecek. Sezon sonunda ise nihai bir sonuca varılması planlanıyor.

24 HEDEF PUAN VAR

Oynanılan 30 maçta 46 puan toplayan ve ligde 3. olabilmek için mücadele eden Kartal, kalan 8 haftada alabileceği maksimum puanı elde etmek istiyor. Bu süreçte 8 kritik maça çıkacak Beşiktaş, milli aradan sonra Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Santos ve öğrencileri bu süreçte Samsun, Ankaragücü, Fenerbahçe (D), Rize, Alanya (D), Hatay ve Kasımpaşa (D) ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş şu ana kadar 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kartal, 40 gol atıp kalesinde ise 36 gol gördü.