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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kurultay'da kürsüye çıktı! 'Son seçimim' diyen Başkan Erdoğan'a çağrı yaptı

MHP Lideri Bahçeli, 11. kez Genel Başkan seçildi. Erdoğan’a önemli mesaj iletti: Türk milletini yalnız bırakamazsın.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mart 2024 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:00
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kurultay’da kürsüye çıktı! ’Son seçimim’ diyen Başkan Erdoğan’a çağrı yaptı

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kurultay'da 1295 delegenin oyunun tamamını alarak 11. kez Genel Başkan seçildi. Başkan Erdoğan'ın bir süre önce Erdoğan'ın "Son seçimim" açıklamasına karşı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah olarak kabul edilmiştir. Buradan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a diyorum; ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Cumhur İttifakı olarak yanındayız Yeni Yüzyıl'ın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" ifadesini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Erdoğan'ın 3. kez TBMM kararıyla Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini anlattı.

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