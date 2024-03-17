Keloğlan iyi oku!

Küçükçekmece'de bir sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan, serbest kalmıştı. İnfial yaratan bu olayın üzerinden birkaç gün geçmişti ki, kedilerin ne kadar değerli olduğunu gösteren bir olay yaşandı. Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, hayatının en korkulu, ardından en mutlu anını yaşadı. İngiliz oyuncu, Los Angeles'taki malikanesinin yandığını öğrendi. Hemen evine dönen Delevingne, kedilerinin sağ kurtulduğunu görünce şu mesajı paylaştı: Hayat göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Sahip olduklarının kıymetini bil. Kedilerimle yine bir aradayız. Evim kül olsun ama onlar sağ olsun.

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