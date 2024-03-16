Rakamlarda Fırtına var! Trabzonspor’un Fenerbahçe’ye karşı son yıllardaki üstünlüğü dikkat çekiyor

Süper Lig'de yarın şampiyonluk yarışını direkt etkileyecek bir karşılaşma oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu maçtan çıkacak sonuç zirve yarışını direkt etkileyecek.

DEV DERBİ İÇİN GERİ SAYIM

Trabzonspor'un son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı büyük bir üstünlüğü var. Bordo-Mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı son 16 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Karadeniz Fırtınası evinde oynadığı son 7 maçta ise 5 galibiyet elde ederken sadece 1 kez kaybetti. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Hiç yenilmedi. Bordo-Mavililer, 3.'lük hedefi ve ezeli rakibine şampiyonluk yarışında yara vermek için Fenerbahçe maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.



FAVORİ TRABZONSPOR

Trabzonspor, Kadıköy'de harika bir takım savunması yapmıştı. Bu maçta o savunmaya ihtiyacı olacak. Kendi evinde oynadığı için hücum organizasyonları anlamında da Fenerbahçe'ye karşı çok daha tehditkar olmak durumunda. Trabzon'un en büyük eksiği Onuachu. Maçın diğer kritik noktası ise orta sahaların çarpışması. Burada Mendy'nin stoperde mi yoksa orta saha da mı konumlandırılacağı kritik bir nokta. Çünkü Fred'in geri döndüğü bir 11'de Trabzonspor orta sahası daha önemli bir hale geliyor. Trabzonspor beklentilerin karşılanmadığı bir sezonda taraftarına iç sahada bir derbi galibiyeti vermek isteyecektir. Favori olarak Trabzonspor'u görüyorum.

Ulaş Özdemir



ZORU KOLAYA ÇEVİREBİLİR

Fenerbahçe için Trabzonspor maçının rahat geçeceğini düşünüyorum. Takım oyununu oturtamadılar ama bireysel olarak sonuç alıyorlar. Dzeko, Tadic ve İrfan Can gibi isimler bu maçta ön plana çıkabilir. Bu tip maçları rahat oynuyor Fenerbahçe… Bir de deplasmanlarda bu sezon daha iyi sonuç alıyor. Union SG.'yi deplasmanda 3-0 yendi ama evinde kaybetti. Trabzonspor inişli-çıkışlı bir futbol oynuyor. Son haftalarda Trabzonspor'un futbolu oturdu. 3.'lük savaşı veriyorlar. Pepe çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta etkili olabilir. Ancak defans hattı SOS veriyor...

Oktay Derelioğlu