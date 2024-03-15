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Paris çıkarması

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mart 2024 Güncelleme 15 Mart 2024, 07:00
Paris çıkarması

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Paris'te her yıl düzenlenen, kompozit sektörünün buluşma platformu JEC World Fuarı'na Teknopark İstanbul, bünyesinde çalışmalar yürüten 4 firma ile katılarak ürünlerini dünyaya tanıttı.

Titanyum alaşımdan üretilen ve yakın zamanda uzaya gönderilen roket parçalarından, WAAM teknolojisiyle üretilen kompozit robotik kollara, Teknopark İstanbul firmalarının Ar-Ge içerikli çalışmaları fuarda tanıtıldı.

Teknopark İstanbul firmaları Alloy Additive, Adente, Plustechno ve Promakim, İstanbul Ticaret Odası platformunda kendilerine ayrılan bölümlerde tecrübe ve inovasyon sonucu geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi vererek görüşmeler gerçekleştirdi.

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