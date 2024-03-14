İş insanı Hayri Yazıcı yanlış tedavi sonucu ölüyordu! 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, 2021'de COVID-19 nedeniyle Taksim'de özel bir hastanede 3 ay entübe edildi. Durumu kötüleşince kızı Bahar Şer, başka bir hastaneye naklettirdi.

5 aylık tedavi sonrası düzeldi. İlk hastanede kendisine kayıt dışı ilaç verildiğini iddia etti. Hastane yöneticisi, eczacı ve eczane çalışanı hakkında 6 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Davanın, yarın İstanbul Adliyesi'nde 22. Asliye Ceza'da görüleceği bildirildi.



İş adamı Yazıcı "Hayatımın 7 ayını hatırlamıyorum. Yürüyerek girdiğim hastaneden parmağımı oynatamaz halde çıktım. Başka hastaneye nakledilmeseydim bugün aranızda olmayacaktım. Adalet istiyorum" dedi.