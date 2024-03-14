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İş insanı Hayri Yazıcı yanlış tedavi sonucu ölüyordu! 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

Hayri Yazıcı, Covid nedeniyle entübe edildi. Kayıt dışı ilaç verildi. 7 ay sonra kendine geldi. Hukuk savaşına girişti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mart 2024 Güncelleme 14 Mart 2024, 07:01
İş insanı Hayri Yazıcı yanlış tedavi sonucu ölüyordu! 2 yıldır hukuk mücadelesi veriyor

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Grand Yazıcı Otelleri'nin sahibi Hayri Yazıcı, 2021'de COVID-19 nedeniyle Taksim'de özel bir hastanede 3 ay entübe edildi. Durumu kötüleşince kızı Bahar Şer, başka bir hastaneye naklettirdi.

5 aylık tedavi sonrası düzeldi. İlk hastanede kendisine kayıt dışı ilaç verildiğini iddia etti. Hastane yöneticisi, eczacı ve eczane çalışanı hakkında 6 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Davanın, yarın İstanbul Adliyesi'nde 22. Asliye Ceza'da görüleceği bildirildi.

İş adamı Yazıcı "Hayatımın 7 ayını hatırlamıyorum. Yürüyerek girdiğim hastaneden parmağımı oynatamaz halde çıktım. Başka hastaneye nakledilmeseydim bugün aranızda olmayacaktım. Adalet istiyorum" dedi.

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