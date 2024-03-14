Bizi tercih etmiyorlar

Hakan Bilgin, eşi Çiğdem Bilgin ile önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yıllardır Şişli'de yaşadığını belirten oyuncu, "Çocuk olunca karşıya geçtik. Nişantaşı'nı seviyorum" dedi. "Yaklaşık 10 senedir eşofman giyiyorum" diyen Bilgin, "Kot pantolon giymeyeli baya oldu. Sunum harici rahat kıyafet giyiyorum. Zaten moda rahata döndüğü için işime geldi" ifadelerini kullandı. Projelerinden bahseden oyuncu, "Genelde bizi çok televizyonda tercih etmiyorlar. Herhalde komedi oyuncusu diye tanımladıkları için dramalarda yer alamıyoruz. Tiyatro ve sunuculuk devam ediyor. Kitap yazdım onunla ilgili kurumlara eğitim veriyorum. 'Farkıma Takılanlar' kitabımla yaklaşık 40 bin lise öğrencisine konuşma yapmıştım. Sonra o kitapla birlikte danışılan insan oldum" şeklinde konuştu.

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