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Başkan Erdoğan, Ramazan’da bile çocukları öldürmeye devam eden İsrail’e tepki gösterdi: Gazze dünyanın en büyük mezarı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan’da bile çocukları öldürmeye devam eden İsrail’e sert tepki gösterdi. Gazze’nin dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mart 2024 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:00
Başkan Erdoğan, Ramazan’da bile çocukları öldürmeye devam eden İsrail’e tepki gösterdi: Gazze dünyanın en büyük mezarı oldu

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Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında açıklamalarda bulundu. İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini belirten Erdoğan, Gazze'ye yardımların artarak süreceğini söyledi.

Gazze'deki katliamların tekrar etmemesi için garantör olarak sorumluluk üstlenmeye hazır olduklarını da dile getiren Erdoğan, "Bugün de zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yönetciler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de açlıktan ölen bebeklerin hesaplarını versin" ifadesini kullandı.

TERÖRİSTANA İZİN YOK
Erdoğan şöyle devam etti: Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Güney sınırlarımızda teröristan kurulmasına hiçbir şart altında kabul etmeyeceğiz

ERDOĞAN: ZULMÜ MEŞRULAŞTIRDILAR
Başkan Erdoğan, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü kapsamında düzenlenen Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi açılış töreninde Gazze'deki soykırıma tepki gösterdi: İsrail, kendisi için dünyayı ateşe boğdu. Bu zulmü bile meşrulaştıranlar var.

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