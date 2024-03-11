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Yürüyünce sinyal veriyor

Vitrin hastalığı, yürüyüş sırasında bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı oluşuyor. Uzmanlar, bacaklardaki soğukluğa dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Yürüyünce sinyal veriyor

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Yolda yürürken bacağınızda ağrı hissediyor, spor yaparken ayaklarınızda ya da baldırlarınızda ağrı mı yaşıyorsunuz? Bu hastalığı yaşayan insanların sık sık durma ihtiyacı hissetmesi ve genellikle vitrin önlerinde mola vererek ağrının geçmesini beklemesi nedeniyle halk arasında vitrin hastalığı olarak bilinen periferik damar hastalığı bu belirtiler ile seyredebiliyor. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar yaratabileceğine dikkat çekiyor. Erkeklerde kadınlardan 5 kat daha sık görülen hastalığın Türkiye'de 70 yaş üzerinde görülme sıklığı yüzde 30'lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığının yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösterdiğine vurgu yapan uzmanlar, hastalığın sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk gibi belirtileri olan kişilerin kalp ve damar cerrahisi uzmanına görünmesi tavsiye ediliyor.

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