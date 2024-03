İstanbul cep yakıyor!

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar menü fiyatları ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz gün "Çırağan Sarayı" resmi sitesinden duyurulan fiyat menüsü açıklaması sosyal medyada gündem olmuştu. İstanbul'un en pahalı otelleri arasında yer alan Çırağan'da iftar menüsü bu yıl kişi başı 4 bin 100 TL olarak belirlenmişti. Tabii hal böyle olunca sosyal medya da bu fiyatlara tepki gösterdi. Fakat Çırağan Sarayı iftar menüsünün yanına Mandarin Oriental Bosphorus-4 bin 345 TL fiyatını koyarsak bu sene en pahalı iftar menü fiyatı diyebiliriz.

SEMTE GÖRE DEĞİŞİYOR!

Fakat turizmin merkezi olan İstanbul'da belirli yerler bu fiyatlarda... Belediyelerin sosyal tesislerinde set menü fiyatları 450 TL'den başlıyor. Mekana ve semtine göre de fiyatlar değişiyor. Mesela Nişantaşı'nda ortalama iftar menüsü bin 750 TL civarında olurken bu fiyat Fatih ilçesinde 500 TL'ye kadar iniyor. Yeşilköy'de ortalama bin 500 TL olurken Beşiktaş bölgesinde ortalama fiyat ise bin 500 civarında kalıyor. 3 büyük şehire bakarsak Ankara'da iftar menüsü ortalaması 900 TL olurken İzmir'de ise bin TL civarında çıkıyor. Tabii İstanbul yine zirvede 39 ilçede ortalama iftar menüsü bin 500 TL'yi buluyor...

YENİ REKLAM YILDIZI

Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, uzun süredir Türkiye'de yaşıyordu. Senelerdir Türk vatandaşı olmak isteyen ve yatırımlarını Türkiye'ye yapan Jessica May, geçtiğimiz yıl sonunda bu arzusuna kavuşmuştu. Ekranların en sempatik isimlerinden olan Jessica May, bir Türk bakliyat markasının yüzü olmuş. Duyduğuma göre yaklaşık bu anlaşmadan 1 milyon 500 bin lira gibi rakam kazanacakmış...

HAPİS CEZASI YOLDA!

Son dönemde artan kaçan yayınlar ile ilgili 3 bakanlık harekete geçtiğini geçtiğimiz haftalardaki köşe yazımda yazmıştım. Şimdilerde bu konu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılırken ajanslardan şöyle bir haber düştü. IP TV ve kaçak yayın kullananlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekler diye. Tabii bu kaçak yayınlar ile ilgili devletin uğradığı zarar yıllık ortalama 5 milyar dolar civarındaymış. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz...

YOLA DEVAM...

4. Olağan Kongresi Üye Fahri Konsolosların katılımıyla gerçekleşti. Açılış konuşmasının ardından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetimi ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi. "Emre Ete" üyelerin büyük bir bölümünün oylarını alarak tekrar başkan seçildi. Daha sonra dernek yönetimde bulunan Emre Kocadağ, Murat- Mevlüt İçcan, Özen Kuzu, Şerif Tosyalı gibi tanınmış iş insanları basına birlikte poz verdi.

BAYRAM EĞLENCESİ!

Çeşme, Ramazan Bayramı'nda Ayta Sözeri ile şenlenecek. İlk bayramına çok özel olarak hazırlanan Swissotel Resort&Sıpa Çeşme, bayramın ilk akşamında Şampiyonlar Ligi Orkestrası sahnede olacak. Sesi ve sahnesi ile izleyenlerine unutulmaz geceler yaşatan Ayta Sözeri, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 11 Nisan Perşembe akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak.