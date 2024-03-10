Sergio Oliveira’ya af çıktı

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi. Okan Buruk'tan özür dileyen Portekizli orta saha Sergio Oliveira dün gerçekleştirilen antrenmanda yer aldı. Para cezası verilen Portekizli futbolcu, takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

Portekizli futbolcunun neşeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'da yaşanan bu gelişme Sarı- Kırmızılı taraftarları da mutlu etti. Sergio Oliveira, bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik katkı verdi. 31 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'la 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.