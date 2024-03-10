PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hırıltılı nefes KOAH demek!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Mart 2024 Güncelleme 10 Mart 2024, 07:01
Hırıltılı nefes KOAH demek!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOAH, yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, günümüzün en sık görülen göğüs hastalıkları arasında yer alıyor. Nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı olarak ilerleyici seyrediyor.

Tüm dünyada, üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH'ta sigara, en büyük risk olarak gösteriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, sinsi ilerleyen bu hastalığın ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü belirtiyor.

Öyle ki KOAH, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, öksürük-balgam, sık solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, ileri dönemde kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor.

Prof. Dr. Ceylan, KOAH'ın kanser ve diğer hastalıklarla ilişkisi hakkında "KOAH hastalarında 10 yıl içerisinde akciğer kanseri gelişme riski 5 kat daha yüksektir. Ayrıca KOAH kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve zatürreye zemin hazırlar" uyarısında bulunuyor. KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini de belirterek "Ortam havasının temiz tutulması, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite, grip ve zatürre aşıların düzenli yapılması önemlidir" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kiraya 21 bin TL indirim! Beyanname dönemi başladı! İşte 7 soruda vergi rehberi
Kemal’in intikam hamlesi CHP’de DEM’liği taşırdı! Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom: Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ deyip aforoz ettiler
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Şanlıurfa mitinginde önemli açıklamalar
Emekliye 7 büyük destek! Aylıklar artıyor! İndirimler geliyor
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’in soykırımına tepki: İsrailli yetkililer hesap verecek
Ali İhsan Yavuz tek tek anlattı: 31 Mart’ta seçmeni nasıl bir pusula bekliyor? Nelere dikkat edilmeli? Hangi durumda oy geçersiz sayılır?
Proje hırsızı CHP’li Ekrem İmamoğlu metro yalanını itiraf etti gaf üstüne gaf yaptı: 2027 yılında ben göreve gelmeden önce yapıldı
Türkiye ve ABD’den ortak açıklama! Dikkat çeken Gazze ve terörle mücadele mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bir geri dönüş sinyali daha: Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok
Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük’ü 5-1 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...
Türkiye’nin ilk askeri turbofan uçak motoru TF6000 çalıştırıldı! Kızılelma ve ANKA-3’e güç verecek...
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu yerden yere vurdu: Proje hırsızlığı yapıyor
CHP’de bu kez İzmir krizi! Cemil Tugay’dan hem Tunç Soyer’e hem Ekrem İmamoğlu’na salvo
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalar
Kraliyet Ailesi’ni karıştıran iddia: Prens William Jacob Rothschild’ın oğlu mu? Kral III. Charles öldü mü? Satanist Yahudiler tek tek ortadan kalkıyor: Sırada hangi isim var?
SON DAKİKA