Her kim 'Hiçbir şey yapmadılar' diye eleştiriyorsa kul hakkına giriyor demektir. Her şeyden önce aziz milletimize hakarettir. Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde dimdik durmaktadır.



Genel Başkan olarak ABD'ye yaptığım ziyarette onlara 'Hamas bir direniş örgütüdür' dedim. Kimse bize 'terör örgütüdür' ifadesini kullandıramaz. Netanyahu günümüzün Nazi canisidir. Elbette hukuk önünde hesap verecekler.

