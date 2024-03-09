Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Karadeniz’e hızlı tren

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, en son Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaptıklarını, şimdi de hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracak projelere başladıklarını açıkladı.

KırıkkaleÇorum- Samsun Hızlı Tren Hattı ile Samsun'a hızlı tren getireceklerinin altını çizen Uraloğlu, "120 kilometrelik Kırıkkale-Çorum arasının ihalesini bu yıl yapacağız. Sonrasında 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesini hayata geçireceğiz. İnşallah bu yıl içerisinde bu hattın da etüt proje çalışmalarını başlatacağız. Bu projemiz hayata geçtiğinde Giresun'la birlikte tüm Doğu Karadeniz Bölgesi illerini demiryolu ile tanıştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.