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Cimbom’a müjde: Araplar, Anderson Talisca ile ilgili flaş gerçeği duyurdu

Galatasaray’da Talisca defteri yeniden açılıyor. Araplar, Brezilyalı yıldızın Al Nassr’daki son sezonu olduğunu yazdı. Cimbom’un, yıldız isim için transfer girişiminde bulunmaya hazırlanacağı belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Mart 2024 Güncelleme 08 Mart 2024, 07:02
Cimbom’a müjde: Araplar, Anderson Talisca ile ilgili flaş gerçeği duyurdu

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Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili yaşanan flaş gelişmeyi duyurdu. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.

TİMUR'DAN HAMLE GELECEK
Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran G.Saray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında. 15 milyon Euro güncel değeri bulunan Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor. Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.

TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI
10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asist yaparak iz bırakmıştı. Yıldız futbolcunun, profesyonel kariyerinde 345 maçta 168 gol, 43 de asisti bulunuyor. Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi. Yıldız oyuncu, Ronaldo ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim olarak dikkati çekti.

AVRUPA ONU İZLİYOR
Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Anderson Talisca, kariyerinde de yeni bir sayfa açmayı düşünüyor. Brezilyalı oyuncu, Al Nassr yönetimiyle de yakında bir araya gelerek sözleşme feshini görüşecek.

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