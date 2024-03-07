Sabancı Ailesi para yüzünden karıştı!

Sabancı Ailesi, film gibi bir olayla gündeme geldi. Her şey Sevgi Sabancı'nın iddiaları ile başladı. İhsan Sabancı'nın resmi evliliğinden olmayan kızı Sevgi Sabancı, babasının mirasından mahrum bırakıldığını iddia etti. Sabancı Ailesi'ne 8 ayrı dava açtı. Davalar arasında Akbank hisseleri, Atlı Köşk ve Sabancı Ailesi'ne ait çok sayıda taşınmaz da yer aldı. İhtiyati tedbir kararı verilen mülkler hakkında mahkeme, dosyayı bilirkişiye gönderdi. Sevgi Sabancı'nın açtığı davalardan biri de Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'le ilgili. Atlı Köşk, halihazırda Sakıp Sabancı Müzesi olarak hizmet veriyor. Mülkün değeri ise yaklaşık 600 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Sevgi Sabancı tarafından açılan davalar arasında en önemlisi ise Akbank'ın hisselerine yönelik taleplerden oluşuyor.

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