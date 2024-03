Fenerbahçe’nin 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Cengiz Ünder'in sezon başındaki uzun süreli sakatlığı döneminde aynı bölgede oynayan İrfan Can Kahveci, yıldızın oyuncunun en büyük yardımcısı ve destekçisi oldu.

Medyadan eleştiriler geldiğinde de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder'e sürekli moral desteğinde bulundu. Şimdi ise durum tersine döndü. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesindeki idmanda sakatlık yaşayan ve adalesinde 2. derecede yırtık oluşan İrfan Can Kahveci'nin en büyük destekçisi Cengiz Ünder oldu. İrfan Can'ın tedavi sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

İRFAN CAN İDMANA ÇIKTI...

Sağ kanatta bu iki isim arasında yaşanan müthiş rekabet ikilinin dostluğuna en küçük bir zarar getirmediği gibi birbirlerine en küçük bir destekte bile geri kalmıyorlar. Bu arada İrfan Can Kahveci'nin sahada bireysel çalışmalara başlaması teknik ekibi de fazlasıyla sevindirdi.