Can Uzun milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı

Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Can Uzun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını duyurdu. Uzun, "Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi bir karar değil. Milli Takımı hissetmek zorundasınız ve kalbim ve içgüdülerim bana Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Yıldız futbolcu, "Hangi milli takımla şampiyonluk kazanma şansımın daha yüksek olabileceği ya da daha iyi reklam anlaşmaları yapabileceğim konusunda herhangi bir taktiksel değerlendirme yapmadım. Milli takımda yüreğinizle oynarsınız, bu şan ve şerefle ilgilidir. Kendi ülkenizde bir futbol efsanesi olmaktan daha büyük bir şey yoktur. Her şeyimi vereceğim ve Türkiye için gururla oynayacağım. Euro 2032'ye kadar her turnuva bir onur ve mükemmel bir hazırlık. Büyük işler başarmak için her şeyimi vereceğim." dedi.



KENAN'LA BÜYÜK PLANLARIMIZ VAR

Can, Juventus'lu Kenan Yıldız'la ilgili de "Regensburg'da futbol sahasında çok gün geçirdik ama kulüpte hiç birlikte oynamadık. Şimdi nihayet Türk milli takımıyla bunu telafi edebiliriz. Saha içinde ve dışında birbirimizi anlıyoruz ve büyük planlarımız var" değerlendirmesinde bulundu.