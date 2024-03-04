Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk derbi zaferi sonrasında net konuştu: "Taraftara borcumuzu ödedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş galibiyetinin ardından şampiyonluk yarışı hakkında çarpıcı ifadelere imza attı. Buruk, "Taraftarlarımıza bir borcumuz vardı, oyuncularım derbi maçı kazanarak bunu ödedi. Zor bir atmosferde oynadık. Son vuruşları daha iyi yapabilsek belki de başka goller de bulabilirdik. Rakibe neredeyse fırsat vermedik. Çok mutluyuz" diye konuştu.

10 MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Her maça final niteliğinde baktıklarını anlatan G.Saray'ın teknik patronu, "Şampiyonluk yolunda mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bu statta ilk kez kazandık. Ayrıca liderliği de geri aldık. 10 maçımız var, hepsini kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Tek maçlık haftalara düştük. Bir tek arada Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz ve daha iyi hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. F.Bahçe'nin yabancı hakem talebi için, "Kimse kusura bakmasın. Avrupa'daki hakemleri gördükten sonra Türk hakemlere güveniyoruz" yorumu yapan Buruk, Aurier'in Kasımpaşa maçında dönebileceğini ve Oliveira'nın da kaderini kendisinin çizeceğini belirtti.



TARİHİN EN İYİ GALATASARAY'I

Galatasaray derbiyi galibiyetle tamamlayarak yeni bir başarıya daha imza attı. Bu sezon 28 lig maçında 75 puan toplayan Cimbom, Süper Lig tarihinde bu aşamada en fazla puan toplayan takım olmayı bildi. Aslan, söz konusu süreçte 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi tattı. Ayrıca Galatasaray, 2010-2011'den bu yana üst üste 10 golünü ilk yarılarda atan ilk takım oldu. Aslan, Ankaragücü'ne 3, Antalyaspor, Başakşehir ve Samsun'a 2 gol atarken, 1 golü de ezeli rakibi Beşiktaş'a karşı kaydetti. G.Saray bu sezon deplasmanda çıktığı 14 maçta 10 gole kapama yaparak da (%71), Süper Lig tarihindeki en yüksek yüzdesine ulaştı.



MAÇ GÜNÜ SAKATLIK ŞOKU

Galatasaray'da 5 futbolcu çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş maçında oynamadı. Ayağında ödem bulunan Wilfried Zaha'nın yanı sıra ağrısı bulunan Abdülkerim Bardakcı bu maçta riske edilmedi. Ayrıca Cimbom'da Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile tedavileri süren Hakim Ziyech ile Serge Aurier, derbi kadrosunda yer almayan isimler oldu. Teknik direktör Okan Buruk, "Sakatlıklar konusunda, bir sonraki maçları da düşünerek hamle yaptık" diye konuştu.



YİNE BURUK FARKI

Okan Buruk, Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim olmayı başardı. Galatasaray'ın teknik patronu 11 maçta 8 kez güldü.



YEDEKLERİN YARISI GENÇLER!

Eksikler nedeniyle derbide G.Saray'ın yedek kulübesi zayıftı. Aslan'da Hamza ve Efe Akman kardeşler, Baran Demiroğlu ile Ali Yeşilyurt gibi gençler şans bekledi. Ancak; genç isimler maçta şans bulamadı.



DOLMABAHÇE DUVARI

Cimbom savunmada duvar örerek Beşiktaş derbisinden 3 puanla ayrılmayı başardı. Maç öncesi Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı dolayısıyla stoper ikilisinde Davinson Sanchez ile Victor Nelsson görev yaptı. İki yıldız stoper maç boyu gösterdikleri uyumla rakip hücumculara göz açtırmadı. Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'u etkili markaj ile durduran Galatasaraylı stoper ikilisine sağ bek Kaan Ayhan ile sol bek Köhn de eşlik etti. Kritik maçta Beşiktaş adına en net fırsat 61. dakikada Rachid Ghezzal'ın yakaladığı pozisyon oldu.



MUSLERA DA DEVLEŞTİ

Ghezzal'ın yüzde 100'lük gol pozisyonunu kurtaran Fernando Muslera da Dolmabahçe'de gol yemediği ilk maçını oynamayı başardı. Dev eldiven, kalesine gelen 3 isabetli şutu da engelledi. Muslera takımının galibiyetinde kilit rol oynadı.



TEK SEZONDA ÇİFTE ZAFER

Sezonun ilk yarısında ezeli rakibi Beşiktaş'ı kendi sahasında 2-1'lik skorla mağlup eden G.Saray, dün de sahadan gülerek ayrıldı. Bu galibiyetle birlikte Aslan, 2014-2015 sezonundan bu yana Beşiktaş'ı ilk kez bir sezonda her iki maçta yenme başarısı gösterdi.