Aslan’da kritik viraj öncesinde kırmızı alarm: Florya’da neler oluyor?

Sezona güçlü bir kadro ile iddialı giren Galatasaray, sadece 1 haftada iki kulvarda da saf dışında kaldı. Avrupa'ya veda eden Aslan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Karagümrük'e elenerek, eleştiri oklarının hedefi oldu.

FUTBOLU TATMİN ETMEDİ

Çekya ekibi Sparta Prag'ı ilk maçta 3-2 yenen Cimbom, deplasmanda ise rakibine 4-1 gibi ağır bir yenilgi tadarak Avrupa Ligi'nde saf dışı kaldı. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, ligde evinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçse de oyunu tatmin etmedi. Cimbom, son olarak ise Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek Türkiye Kupası'na da veda edince, sadece 1 haftada iki kulvardan da elenmiş oldu. Ortaya koyulan futbol ve iki kupadan elenmek, taraftarların tepkisini çekti.

7 GOLE ENGEL OLAMADI

Avrupa, kupa ve lig olmak üzere oynadığı 3 maçta Galatasaray'ın savunma hattı da geçer not alamadı. Rakiplerine 12 kez net gol fırsatı veren Galatasaray, kalesinde 7 gole engel olamadı. Beşiktaş ile yarın derbi maç oynayacak Aslan, kritik viraj öncesinde kırmızı alarm verdi. Okan Buruk ve ekibinin Florya'da bir durum değerlendirmesi yapacağı ve oyuncularla da görüşeceği gelen haberler arasında.