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Galatasaray iç sahayı adeta bir kaleye çevirdi

Galatasaray son 2 sezonda iç sahada çıktığı 32 maçta 29 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yüzde 90 galibiyet yüzdesi ve 2.78 puan ortalaması yakalayan Aslan bu performansıyla rakiplerine fark attı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Galatasaray iç sahayı adeta bir kaleye çevirdi

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u 2-1 yenerek Fenerbahçe'den liderlik koltuğunu geri alan Galatasaray iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Son iki sezonun iç saha performansına bakıldığında Sarı-Kırmızılılar, çıktığı 32 maçın 29'unda sahadan galibiyle ayrılan taraf konumunda. Söz konusu karşılaşmaların ikisinde sahadan beraberlikle ayrılan Cimbom sahasında yalnızca geçen sezonun ikinci haftasında Giresun'a mağlup olmuştu.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM
İç sahada 75 gol atıp 25 gol yiyen Sarı-Kırmızılar bu alanda da en az gol yiyen takım konumunda. Son iki sezonda sahasında yüzde 90 galibiyet oranı yakalayan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde 2.78 puan ortalaması yakaladı. Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin iç sahadaki galibiyet yüzdesi yüzde 71 olurken, puan ortalaması ise 2.31. Beşiktaş'ın puan ortaması 2.22'de kalırken Trabzonspor ise 2.09 ortalamada kaldı. Aslan evindeki performansıyla ezeli rakiplerine fark atmış durumda.

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