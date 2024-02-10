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Hareketli bir transfer dönemi geçiren fırtına tek hamleyle sezonu kapadı!

Trabzonspor’da ara transfer döneminde Kourbelis, Teklic, Bakasetas, Abdülkadir Ömür ve Larsen takımdan ayrılırken, sadece Thomas Meunier takıma katıldı

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Hareketli bir transfer dönemi geçiren fırtına tek hamleyle sezonu kapadı!

TRABZONSPOR için ara transfer dönemi gidenler için oldukça hareketli, gelenler için sakin bir dönem oldu. Ara transfer döneminde Larsen ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılırken, Kourbelis ve Teklic, Karagümrük'e kiralandı. Abdülkadir Ömür, 2 milyon 600 bin Euro'ya Hull City'e transfer olurken Bakasetas ise 1 milyon Euro'ya Panathinaikos'a gitti. Bu süre içerisinde Trabzonspor'dan toplamda 5 futbolcu ayrılırken, transfer olarak ise takıma sadece Belçikalı sağ bek Thomas Meuinier katıldı. Bu dönemde birçok oyuncu ile görüşen Trabzonspor, sadece sağ bek pozisyonuna transfer gerçekleştirdi. Fırtına'nın tek hamlede kalmasının nedeninin de Bordo-Mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın maddi anlamda takımı sıkıntıya sokmak istememesi olduğu da gelen haberler arasında.

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