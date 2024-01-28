Son aday Cardoso: Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürdürüyor. Teknik Direktör Fernando Santos'un raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin gündemine son olarak Porto forması giyen Fabio Cardoso geldi. Santos'un onay verdiği 29 yaşındaki Portekizli stoperin menajeriyle yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Yönetimin oyuncuyu kısa süre içeresinde takıma kazandırmak istediği ve bu nedenle iki kulüp arasındaki temasların sıklaştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçilen ve Portekiz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cardoso'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Bu sezon Porto formasıyla 22 maçta forma giyen ve 1608 dakika sahada kalan tecrübeli stoper söz konusu süreçte 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 1.87 boyundaki Cardoso bu karşılaşmalarda 6 sarı, bir de kırmızı kart gördü.