Vatandaş güvenli yuvasına kavuşuyor! 3 milyon 300 bin konut dönüştü

Bir deprem ülkesi olan Türkiye güvenli binalar için harekete geçmiş durumda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugüne kadar Türkiye genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdi. Yerinde, gönüllü ve hızlılık ilkelerini merkeze alan adımlarla hareket eden bakanlık bir yandan da 6.6 milyon ev ve iş yeri denetimini tamamladı. Bütün bu çalışmalar sonunda nüfusumuzun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaşımız depreme dayanıklı konutlarda yaşamaya başladı.



81 İLDE YOĞUN FAALİYET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu anda 81 ilde ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini söyledi. Bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte tam 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stokunun güçlendirildiğini belirtti.

Kurum, "Afet risklerine maruz konumda bulunan yerleşim alanları ve özellikle 1999 yılı öncesi inşa edilen yapı stokunun niteliksiz oluşu da göz önünde bulundurulduğunda 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedefimiz" dedi.



YÜZYILIN PROJESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası başlattıklarının müjdesini verdi. "Yarısı Bizden" projesiyle İstanbul'da en az 6 milyon vatandaş güvenli ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşacak. Yüzyılın dönüşümünde ilave nüfus getirmeden İstanbul'da tespit edilen 220 bin binadaki 1.5 milyon riskli konutun dönüşümü için şehrin Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 500'er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" projesiyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yıl içinde tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Ayrıca proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi. 100 metrekare büyüklüğünde 2 oda, 1 salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1.5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalanı için de vatandaşlar, yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin ödeyerek kredi miktarını düşürecek.