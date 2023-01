Evde çalışanlara emeklilik fırsatı

EV işlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. Prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:



1. Sigorta şart mı?

Evet, 1 gün de 10 gün de çalışma olsa sigorta yaptırılması şart. Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu. Burada belirleyici, 1 ay içinde 10 günden az ya da fazla çalışması oluyor.



2. Primler neye göre belirleniyor?

Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor. Sigortalı çalışan isterse kendi emeklilik ve genel sağlık sigortası primini ödeyebiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.



3. Ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar ne kadar prim ödeyecek?

Bu yıl ev işlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 1.251 lira (333,60 x 10 x % 37.5), 30 gün çalıştıranlar da 3.753 lira (333,60 x 30 x % 37.5) prim ödeyecek. Ancak primlerini düzenli ödeyenlere 5 puanlık indirim uygulanıyor. Böylece 10 gün için 1.251 lira yerine 1.084,2 lira, 30 gün için 3.753 lira yerine 3.252,60 lira prim ödemek mümkün. Prim ödemelerinde üst sınır ise ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 9.382,50 lira (2.502 TL x 10 x % 37.5), 30 gün sigortalı çalıştıran için 28.147,50 lira (2.502 TL x 30 x % 37.5)...



4. Çalışan emekli ise yatırılacak prim değişir mi?

Ev işlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştırılan işçi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 1.067,52 (333,60x 10 x % 32), 30 gün çalışanlar için 3.202,56 lira (333,60 x 30 x % 32) sosyal güvenlik destek primi ödenmesi gerekiyor.



5. Ayda 10 günden çalışan için ödenecek prim nasıl değişti?

Ayda 1 gün çalıştıranların 6,67 lira (333,60 TL x % 2), ayda 9 gün çalıştıranların 60,03 lira (6,67 TL x 9) iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi lazım.



6. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştırılanlar için en kolay başvuru nasıl yapılacak?

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini 'çalıştıran' olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarasını ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştırılacağı bilgisinin her bir gün için ayrı SMS ile gönderilmesi gerekiyor.



7. Bu prim ödemesi nasıl yapılabilecek?

SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, "www. turkiye.gov.tr" uygulamasından müracaat edenler banka aracılığıyla, SMS ile müracaat edenler cep telefonu faturaları ile ödeyebilecek.



8. Ayda 10 günden az süre ile çalışanlar emeklilik primi yatırmak isterse ne ödeyecek?

Aynı işveren yanında 10 günden az çalışanlar isterlerse kendi primini ödeyebiliyor. Prime esas kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim tutarı 3.252,60 lira (333,60 TL x 30 x % 32.5) olacak.



9. Emeklilik primi ödemek için ne gerekiyor?

Ev hizmetinde çalışan kişinin uzun vade ve genel sağlık sigortası primi ödemesi için çalıştıran kişi tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmesi yeterli.



10. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların emeklilik primi yatırması için bir süre sınırı var mı?

Sigortalılar uzun vade ve GSS primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebiliyor.



ANNELERE YENİ ÖDEME

Doğum yapan annelere süt parası yani emzirme ödeneği ödeniyor. Bu ödenek, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe veriliyor. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine de emzirme ödeneği ödeniyor. Ödeneğin tutarı her yıl yeniden belirleniyor. Geçen yıl doğum yapanlara 316 lira olarak verilen ödeneğin bu yılki tutarı ise yüzde 64,27 çıkan 2022 yılı enflasyonu yansıtılarak 520 lira olarak açıklandı.



CENAZE ÖDENEĞİ DE ARTTI

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği veriliyor. Bu ödenek de bu yıl bin 250 liradan 2 bin 54 liraya yükseldi.



