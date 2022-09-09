Yüksek promosyon formülü

Bankalar promosyonda kesenin ağzını açtı. Özel bankalar promosyon tutarlarını birbiri ardına güncelledi. Emeklilere daha yüksek ek gelir imkanı doğdu. Kimi bankalar taahhüt ettiği ödemeleri ek şartsız yaparken, kimileri de bankacılık ürünleri kullanılmasını istiyor.
Yüksek promosyondan yararlanmak isterken yanlış karar vermemek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:
● PROMOSYONDAN yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek olsa da kimi bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor. Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartıyla alışveriş yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle bankanın duyurduğu tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.
● BAZI bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme yapıyor. Burada getirilen kişi başına ödeme yapılıyor. Kazandırılan her kişi için 250 lira veren de bin lira veren de var. Kampanyalarda bazen kişi başına ödenen tutar yerine toplam tutar üzerinden tanıtım yapılabiliyor. Örneğin; kişi başı ödemenin 250 lira olmasına karşın, 2 bin 500 lira üzerinden duyurulabiliyor. Halbuki söz konusu 2 bin 500 lirayı almak için 10 emekliyi bankaya getirmek gerekiyor. Bunlara dikkat edin.
● İMZAYI atmadan önce kampanya detaylarını iyice okuyun. Kelime oyunlarıyla yüksek rakamlar söylense de çok sayıda şartla karşılaşılabiliyor.
● SEÇİM yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.
● MAAŞ aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.
● BANKANIN sadece promosyon imkanlarına değil, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarına da bakın. Ücretli, ücretsiz uygulamaları hakkında bilgi edinin.
PROMOSYON DOSYASI
YARIN: MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI
Yüksek promosyondan yararlanmak isterken yanlış karar vermemek için şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:
● PROMOSYONDAN yararlanmak için tek şart seçilecek bankaya "3 yıl maaşımı sizden alacağım" taahhüdünü vermek olsa da kimi bankalar yüksek promosyon tutarları için ek koşullar getiriyor. Sadece maaş taşıyana yüksek ödeme yapan bankalar olduğu gibi, kredi kartıyla alışveriş yapana, otomatik fatura ödeme talimatı verene promosyonu yükseltenler de var. Bu nedenle bankanın duyurduğu tutarı hangi şartlarla verdiğini inceleyin.
● BAZI bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme yapıyor. Burada getirilen kişi başına ödeme yapılıyor. Kazandırılan her kişi için 250 lira veren de bin lira veren de var. Kampanyalarda bazen kişi başına ödenen tutar yerine toplam tutar üzerinden tanıtım yapılabiliyor. Örneğin; kişi başı ödemenin 250 lira olmasına karşın, 2 bin 500 lira üzerinden duyurulabiliyor. Halbuki söz konusu 2 bin 500 lirayı almak için 10 emekliyi bankaya getirmek gerekiyor. Bunlara dikkat edin.
● İMZAYI atmadan önce kampanya detaylarını iyice okuyun. Kelime oyunlarıyla yüksek rakamlar söylense de çok sayıda şartla karşılaşılabiliyor.
● SEÇİM yaparken uygulamalarını bildiğiniz, şubesine kolayca ulaşabildiğiniz ve ATM imkanları çok olan bankalar önceliğiniz olsun.
● MAAŞ aldığınız bankadan kredi kartı almak zorunda değilsiniz. Bunu aklınızda tutun.
● BANKANIN sadece promosyon imkanlarına değil, havale-EFT, kredi kartı aidatı gibi uygulamalarına da bakın. Ücretli, ücretsiz uygulamaları hakkında bilgi edinin.
PROMOSYON DOSYASI
YARIN: MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARI