Emekliye eylül fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? 10 bin TL ödeme nasıl alınır?

Bankaların promosyon kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Eylül kampanyalarına göre 8 bin liraya varan promosyon alma imkanı bulunurken, emekli yakınını getirenlere de fırsatlar var. Kimi bankalar getirilen her emekli için 250, kimileri de bin lira veriyor. Emeklilerin eline toplam 10 bin liraya varan para geçebiliyor. İşte bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları ve kampanyalar şöyle:

■ AKBANK: 30 Eylül tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verenlere 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chippara ödemesi gerçekleştiriyor.

■ DENİZBANK: Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Kampanya bu yıl sonuna kadar devam ediyor.

■ GARANTİ BBVA: 30 Eylül'e kadar uygulanacak kampanya kapsamında maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira veriyor. 3-30 Eylül arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar kartlarıyla 31 Ekim'e kadar toplam 500 lira harcama yaparsa ve kampanya tarihleri içerisinde en az 2 yeni otomatik fatura talimatı verip ödeme yaparsa bin 500 lira bonus kazanabiliyor.

■ ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli.

■ İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar sürüyor. Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor.

■ QNB FİNANSBANK: Emeklilere maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Ayrıca 30 Eylül'e kadar emekli yakınını önerenlere kazandırdığı her bir yakını için bin lira veriliyor. Öner kazan kampanyasından en çok 3 defa yararlanılabiliyor. Böylece promosyon başvurusu yapıp 3 emekli yakınını getiren 10.000 lira ödemeye kavuşuyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 360 liraya varan indirim imkanı da bulunuyor.

■ KUVEYT TÜRK: Maaşını 30 Eylül'e kadar taşıyanlara maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

■ ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.

■ YAPI KREDİ: 30 Eylül'e kadar sürecek kampanya ile maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira ödüyor. Maaşı taşıyıp 60 gün içinde fatura ödeme talimatı verenler 100 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alanlar ay sonuna kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında ek 150 lira nakit promosyondan daha yararlanıyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriliyor. 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.

■ TEB: 1 Eylül'den itibaren edinilen emekli maaş müşterilerine yönelik kampanyada, maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenlere 5.500, 6.750, 8.000 lira ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.

■ TÜRKİYE FİNANS: 30 Eylül tarihine kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuluyor.



PROMOSYON DOSYASI 2/ ÇIĞIL ÖN YENER

YARIN: SEÇİM YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?