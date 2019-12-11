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  • 11.12.2019
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Emekliye yüzde 6.29 memura yüzde 5.29

Memurların, emeklilerin mı için ipucu beklenti anketinden geldi. Yüzde 11.62 tahminine göre, ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.29, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.29 zam göründü.

Emekliye yüzde 6.29 memura yüzde 5.29
Memurların, emeklilerin mı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen belirleyici olacak. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, Merkez Bankası'nın son beklenti anketi Ocak zammının ipucunu verdi. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11.62'ye geriledi. Bu tahmine göre, 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.29 olacak. Yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak olan memurların ve emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 5.29'u bulacak. Yani memurlar ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 1.29 enflasyon farkı yansıtılacak.
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