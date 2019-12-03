Emekliye 3 maaş avans

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. Emekli maaşının bağlanması uzun sürenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Ödeme, yazılı talep halinde yapılıyor.
NASIL UYGULANIR?
Emekliler, bu uygulamanın kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bu konuda gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
ONAYLANIRSA UYGULAMA BAŞLAYACAK
Maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
NASIL UYGULANIR?
Emekliler, bu uygulamanın kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. Bu konuda gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ta. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
ONAYLANIRSA UYGULAMA BAŞLAYACAK
Maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.