Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı! Beşiktaş gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu. Böylece Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.
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- Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 24 Eylül 2025'te başlayacak 2025-26 Avrupa Ligi sezonunda bir yıllık özel davet ile mücadele edecek.
- Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından Beşiktaş'ın da katılımıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı yer alacak.
- Paris Basketbol da Beşiktaş gibi bir yıllık özel davet ile Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar arasında bulunuyor.
- Türk basketbolu, Avrupa Ligi'nde tarihte 8. kez ikiden fazla takımla temsil edilecek.
- Avrupa Ligi Süper Kupa organizasyonu 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılacak.
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'nın gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele edeceği duyuruldu.
BEŞİKTAŞ'A ÖZEL DAVET
Organizasyonun açıklamasında, Beşiktaş ve Paris Basketbol'un bir yıllık "wild card" (özel davet) ile 24 Eylül'de başlayacak 2026-27 Avrupa Ligi sezonunda mücadele edecek 20 takım arasında yer aldığı belirtildi.
REAL MADRİD'İN LİSANSI ONAYLANDI
Ayrıca yönetim kurulunun, Real Madrid'in 10 yıllık lisansının uzatılmasını onayladığı ifade edildi.
Öte yandan Süper Kupa organizasyonunun ise 18-19 Eylül tarihlerinde başlatılmasına onay verildiği aktarıldı. Müsabaka formatı ve katılacak takımlara ilişkin ayrıntıların gelecek günlerde duyurulacağı kaydedildi.
3 TÜRK TAKIMI AVRUPA LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEK
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından siyah-beyazlıların da dahil olmasıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'ne 3 Türk temsilcisi katılacak.
Türk basketbolu, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2018-19 sezonlarının ardından tarihte 8. kez Avrupa Ligi'nde ikiden fazla takımla temsil edilecek.