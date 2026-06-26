Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı! Beşiktaş gelecek sezon EuroLeague'de mücadele edecek

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, 24 Eylül 2025'te başlayacak 2025-26 Avrupa Ligi sezonunda bir yıllık özel davet ile mücadele edecek.

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından Beşiktaş'ın da katılımıyla gelecek sezon Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı yer alacak.

Paris Basketbol da Beşiktaş gibi bir yıllık özel davet ile Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar arasında bulunuyor.