Fenerbahçe'den Adil Demirbağ hamlesi! Beşiktaş ve Trabzonspor da devrede

Oyuncunun Konyaspor ile sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Adil Demirbağ geçen sezon Konyaspor'da 28 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.

Adil Demirbağ'a Trabzonspor ve Beşiktaş da ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ ile ilgileniyor ve kulüple ilk teması kurdu.

Adil Demirbağ Fenerbahçe'nin gündeminde

FENERBAHÇE'DEN İLK TEMAS

Sarı-lacivertli yönetimin, transfer listesinde yer alan yerli savunmacılar arasında bulunan Adil Demirbağ için Konyaspor cephesiyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun mali şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, stoper bölgesi için alternatif isimler üzerinde de değerlendirmelerine devam ettiği ifade edildi.

Adil Demirbağ'a yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgi gösterdiği biliniyor. Son dönemde oyuncunun adı sık sık Trabzonspor ile anılırken, Beşiktaş'ın da savunma oyuncusunu takip eden ekipler arasında yer aldığı belirtiliyor.