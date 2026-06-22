Fenerbahçe'den Adil Demirbağ hamlesi! Beşiktaş ve Trabzonspor da devrede
İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, deneyimli stoperin transfer şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.
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- Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ ile ilgileniyor ve kulüple ilk teması kurdu.
- Sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun mali şartları hakkında Konyaspor'dan bilgi aldı.
- Adil Demirbağ'a Trabzonspor ve Beşiktaş da ilgi gösteriyor.
- Adil Demirbağ geçen sezon Konyaspor'da 28 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.
- Oyuncunun Konyaspor ile sözleşmesi bir yıl sonra bitiyor ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için temaslarını artırdı.
Sarı-lacivertli ekip, savunma hattına yapılacak takviyeler kapsamında Konyaspor'un tecrübeli stoperi Adil Demirbağ'ı değerlendirmeye aldı.
FENERBAHÇE'DEN İLK TEMAS
Sarı-lacivertli yönetimin, transfer listesinde yer alan yerli savunmacılar arasında bulunan Adil Demirbağ için Konyaspor cephesiyle ilk teması kurduğu ve oyuncunun mali şartlarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, stoper bölgesi için alternatif isimler üzerinde de değerlendirmelerine devam ettiği ifade edildi.
Adil Demirbağ'a yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgi gösterdiği biliniyor. Son dönemde oyuncunun adı sık sık Trabzonspor ile anılırken, Beşiktaş'ın da savunma oyuncusunu takip eden ekipler arasında yer aldığı belirtiliyor.
SÖZLEŞMESİNDE SON YILINA GİRDİ
Geride kalan sezonda Konyaspor formasıyla 28 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki stoper, savunmadaki performansının yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıktı. Adil Demirbağ sezonu 2 gol ve 2 asistle tamamladı.
Konyaspor ile sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri yaklaşık 3 milyon euro seviyesinde gösteriliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde transferle ilgili atacağı adımların, oyuncu ve kulüp cephesiyle yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.