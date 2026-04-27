Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuya ikinci başkan Hakan Daltaban ile asbaşkan Murat Kılıç çiçek takdim etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da Nesrin Baş'ı alkışlarla kutladı.

Beşiktaş'ın milli güreşçisi Nesrin Baş'a elde ettiği başarıdan dolayı maç öncesinde çiçek verildi.

Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev yaptı.

20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 80 gün sonra Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında giymişti.

Sergen Yalçın 3 değişiklikle sahaya çıktı

MARCELO VE SOUZA YENİDEN DOLMABAHÇE'DE

Farklı bir etkinlik için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcuları Marcelo Guedes ile Josef de Souza, uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'na geldi.

Siyah-beyazlı formayla lig şampiyonlukları yaşayan iki isim taraftarlardan büyük alkış aldı. Hakan Daltaban ve Murat Kılıç, Marcelo ile Souza'ya hatıra formaları takdim etti. İki eski oyuncu daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.

ORKUN KÖKÇÜ'YE AYIN GOLÜ ÖDÜLÜ

Trendyol Süper Lig'de mart ayının en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol seçildi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda attığı frikik golü ödüle layık görüldü. Orkun, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gür Onar'ın elinden aldı.