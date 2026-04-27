Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybı yaşadı.
Siyah beyazlılar bu skorla puanını 56'ya yükseltti.
Sergen Yalçın ve öğrencileri deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak
MAÇTAN DAKİKALAR
9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.
12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.
19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.
37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.
44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle noktalandı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında çaprazdan çalımlarla ilerleyen Serginho'nun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ndidi'nin ortasında Toure'nin altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Oh'un dar açıdan tamamlamak istediği pozisyonda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.
88. dakikada Taylan Bulut'un topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. Aynı dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Ndidi'nin kafa vuruşunda top uzak köşe direğinden oyun alanına geri döndü.
Mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.
SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Deneyimli teknik adam, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri Türkiye Kupası çeyrek final maçının ilk 11'ine göre 2'si zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, sarı kart cezalıları kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo'nun yerine Devis Vasquez ve Taylan Bulut'a görev verdi. Hücumun sağında ise Vaclav Cerny'nin yerine Milot Rashica forma giydi.
DEVIS VASQUEZ İLK KEZ SAHADA
Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında ilk kez görev aldı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş formasını ilk kez giyen Kolombiyalı file bekçisine maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.
TAYLAN BULUT 80 GÜN SONRA 11'DE
Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de maça başladı.
20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 80 gün sonra Fatih Karagümrük karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında giymişti.
Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev yaptı.
NESRIN BAŞ'A ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ
Beşiktaş'ın milli güreşçisi Nesrin Baş'a elde ettiği başarıdan dolayı maç öncesinde çiçek verildi.
Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuya ikinci başkan Hakan Daltaban ile asbaşkan Murat Kılıç çiçek takdim etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da Nesrin Baş'ı alkışlarla kutladı.
MARCELO VE SOUZA YENİDEN DOLMABAHÇE'DE
Farklı bir etkinlik için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcuları Marcelo Guedes ile Josef de Souza, uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'na geldi.
Siyah-beyazlı formayla lig şampiyonlukları yaşayan iki isim taraftarlardan büyük alkış aldı. Hakan Daltaban ve Murat Kılıç, Marcelo ile Souza'ya hatıra formaları takdim etti. İki eski oyuncu daha sonra karşılaşmayı tribünden takip etti.
ORKUN KÖKÇÜ'YE AYIN GOLÜ ÖDÜLÜ
Trendyol Süper Lig'de mart ayının en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol seçildi.
Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda attığı frikik golü ödüle layık görüldü. Orkun, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gür Onar'ın elinden aldı.
