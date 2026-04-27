Sergen Yalçın'ın takımı sahadan beraberlikle ayrıldı

Yalçın; "İyi değildik. Sağlıklı bir oyun olmadı bizim açımızdan. Kendi performansımızın altında kaldık. Biz de oyundan ve skordan mutlu değiliz. Ancak ligde böyle maçlar oluyor ve buraya takılmamalıyız. Yaşanan problemleri çözüp devam edeceğiz. Birçok şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu sezon ligde inişli çıkışlı grafik sergiliyoruz. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var her maç çok iyi oynayamazlar ama Beşiktaş camiasında bu kabul edilmiyor. Burası büyük bir camia. Burada bir iyi bir kötü gidemezsiniz. Burası sürekli kazanmak zorunda olan bir yer. Oynanan oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamamız gereken bir maçtı. Daha iyi ve pozitif oynamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.