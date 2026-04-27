CANLI YAYIN
Geri

Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu: Burası kazanmak zorunda olan bir yer

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Siyah beyazlılar, rakibi ile 0- 0 berabere kalarak sahasında 2 puan bıraktı. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Sergen; "Burası sürekli kazanmak zorunda olan bir yer. Oynanan oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamamız gereken bir maçtı." dedi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
  • Beşiktaş, sahadan 2 puan kaybı ile ayrıldı.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada öz eleştiride bulundu.
  • Yalçın, takımın performansının beklentilerin altında kaldığını belirtti.
  • Beşiktaş'ın inişli çıkışlı bir grafik sergilediğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan Kartal, 2 puan kaybı yaşadı. Mücadeleden sonra yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Sergen Yalçın öz eleştiride bulundu.

Sergen Yalçın'ın takımı sahadan beraberlikle ayrıldı

Yalçın; "İyi değildik. Sağlıklı bir oyun olmadı bizim açımızdan. Kendi performansımızın altında kaldık. Biz de oyundan ve skordan mutlu değiliz. Ancak ligde böyle maçlar oluyor ve buraya takılmamalıyız. Yaşanan problemleri çözüp devam edeceğiz. Birçok şeyi düzeltmeye çalışıyoruz. Bu sezon ligde inişli çıkışlı grafik sergiliyoruz. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Bazen oyuncuların kötü oynama hakkı var her maç çok iyi oynayamazlar ama Beşiktaş camiasında bu kabul edilmiyor. Burası büyük bir camia. Burada bir iyi bir kötü gidemezsiniz. Burası sürekli kazanmak zorunda olan bir yer. Oynanan oyun bizi tatmin etmedi. Kazanmamamız gereken bir maçtı. Daha iyi ve pozitif oynamamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

SONRAKİ HABER

Kartal evde kayıp

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler