Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, ligde sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Siyah-beyazlı ekip, ligde 30 maçta topladığı 55 puanla 4. sırada yer alırken, geçen hafta Samsunspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arıyor.
KALEDE DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kaleyi Devis Vasquez'e teslim etmesi bekleniyor. Kolombiyalı kaleci, görev alması halinde siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkacak.
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra ile cezalı Amir Murillo da kadroda yer almayacak.
CEZA ALARMI
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu oyuncuların kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi.
Teknik heyet, özellikle savunma hattındaki isimleri kart konusunda uyardı.
İki takım Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Vazquez, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Osorio, Mladenovic, Barış, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Larsson, Serginho