Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet! Sergen Yalçın'dan mecburi rotasyon

Kupada yarı finale yükselen Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Siyah-beyazlılar, 20.00’de başlayacak mücadelede 3 puanla üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Sergen Yalçın karşılaşmada mecburi rotasyona gidecek. İşte detaylar...

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikten sonra ligde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
  • Maç, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve hakem Batuhan Kolak tarafından yönetilecek.
  • Beşiktaş'ta kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleyi Devis Vasquez'in alması bekleniyor.
  • Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor ve kart görmeleri halinde Gaziantep FK maçında oynayamayacaklar.
  • Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 18. kez karşı karşıya gelecek; daha önceki maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet, Karagümrük 2 galibiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, ligde sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Siyah-beyazlı ekip, ligde 30 maçta topladığı 55 puanla 4. sırada yer alırken, geçen hafta Samsunspor deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından yeniden çıkış arıyor.

KALEDE DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda kaleyi Devis Vasquez'e teslim etmesi bekleniyor. Kolombiyalı kaleci, görev alması halinde siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra ile cezalı Amir Murillo da kadroda yer almayacak.

CEZA ALARMI

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu oyuncuların kart görmeleri halinde gelecek hafta Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecekleri belirtildi.

Teknik heyet, özellikle savunma hattındaki isimleri kart konusunda uyardı.

İki takım Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Siyah-beyazlı ekip, ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Vazquez, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Osorio, Mladenovic, Barış, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Larsson, Serginho

Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Beşiktaş'a! Toplam 3 transfer
Fenerbahçe'nin 2 yıldızı Beşiktaş'a! Toplam 3 transfer

