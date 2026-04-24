Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti! Tam isabet transfer

Beşiktaş’ın devre arasında transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, kısa sürede hücumun kilit ismi oldu. Alanyaspor maçında da gol atan 25 yaşındaki forvet, 12 maçta 8 gol ve 2 asistle doğrudan 10 gole katkı verdi.

  • Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Hyeon-gyu Oh, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a gol atarak siyah-beyazlı formadaki gol sayısını 8'e yükseltti.
  • 25 yaşındaki Güney Koreli forvet, Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol ve 2 asist üretti.
  • Oh, aldığı süreye oranla yakaladığı gol ortalamasıyla takımın hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi.
  • Devre arası transfer döneminde kadroya katılan Oh'un gol yollarındaki üretkenlik ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyordu.
  • Oyuncu 12 maçta toplamda 10 gollük katkıyla Beşiktaş'ın skor yükünü taşımaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, kısa sürede skor katkısıyla öne çıktı. Güney Koreli forvet, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a attığı golle siyah-beyazlı formayla toplamda 8 gole ulaştı.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist üreterek hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Aldığı süreye oranla yakaladığı gol ortalaması, takımın skor üretiminde doğrudan belirleyici oldu.

TRANSFERİN KARŞILIĞI SAHAYA YANSIDI

Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Oh'un, gol yollarındaki üretkenlik ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyordu. Alanyaspor karşısında kaydettiği golle birlikte bu hedef doğrultusunda istikrarlı bir katkı sunduğu görüldü.

Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde Oh'un hücumdaki rolü artarken, oyuncu 12 maçta ulaştığı 10 gollük katkıyla takımın skor yükünü taşımaya devam ediyor.

Spor yazarlarından Beşiktaş yorumu: "Uykudan uyandı"
