Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, kısa sürede skor katkısıyla öne çıktı. Güney Koreli forvet, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'a attığı golle siyah-beyazlı formayla toplamda 8 gole ulaştı.
PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI
25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada 8 gol ve 2 asist üreterek hücum hattının en etkili isimlerinden biri haline geldi. Aldığı süreye oranla yakaladığı gol ortalaması, takımın skor üretiminde doğrudan belirleyici oldu.
TRANSFERİN KARŞILIĞI SAHAYA YANSIDI
Devre arası transfer döneminde kadroya dahil edilen Oh'un, gol yollarındaki üretkenlik ihtiyacına yanıt vermesi hedefleniyordu. Alanyaspor karşısında kaydettiği golle birlikte bu hedef doğrultusunda istikrarlı bir katkı sunduğu görüldü.
Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde Oh'un hücumdaki rolü artarken, oyuncu 12 maçta ulaştığı 10 gollük katkıyla takımın skor yükünü taşımaya devam ediyor.