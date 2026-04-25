Gelecek sezonun yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları çift yönlü ilerliyor. Siyah-beyazlılar, yabancı takviyelerin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadro kriterleri doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda teknik heyetin raporu doğrultusunda somut adımlar atılmaya başlandı.
İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı listede, kaleci Muhammed Şengezer ile Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan ilk sırada yer aldı.
Orta sahada görev yapan Salih Özcan ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin resmi sürece taşınması için son detayların görüşüldüğü öğrenildi.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Kaleci transferi için Başakşehir'in oyuncusu Muhammed Şengezer adına temasların kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Yönetimin, bonservis ve ödeme planı üzerinde pazarlık sürecini başlatacağı aktarıldı.
Öte yandan sağ kanat hattı için de hem Süper Lig'den hem de Almanya'dan iki farklı oyuncu ile temasların sürdüğü bildirildi.