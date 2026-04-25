Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hem yabancı hem yerli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

Orta sahada görev yapan Salih Özcan ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin resmi sürece taşınması için son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı listede, kaleci Muhammed Şengezer ile Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan ilk sırada yer aldı.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Kaleci transferi için Başakşehir'in oyuncusu Muhammed Şengezer adına temasların kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Yönetimin, bonservis ve ödeme planı üzerinde pazarlık sürecini başlatacağı aktarıldı.

Öte yandan sağ kanat hattı için de hem Süper Lig'den hem de Almanya'dan iki farklı oyuncu ile temasların sürdüğü bildirildi.