Beşiktaş'ta yerli planı! Muhammed Şengezer ve Salih Özcan

Yeni sezon kadrosunu şekillendiren Beşiktaş, TFF yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu havuzunu genişletmeye odaklandı. Salih Özcan ile anlaşma aşamasına gelinirken, Muhammed Şengezer için görüşmeler başlıyor.

  • Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hem yabancı hem yerli oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.
  • Teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde kaleci Muhammed Şengezer ve Salih Özcan isimleri öne çıktı.
  • Salih Özcan ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtiliyor.
  • Muhammed Şengezer için Başakşehir ile görüşmelerin yakında başlaması planlanıyor.
  • Sağ kanat için Süper Lig ve Almanya'dan iki farklı oyuncu ile temaslar sürüyor.

Gelecek sezonun yapılanmasına başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları çift yönlü ilerliyor. Siyah-beyazlılar, yabancı takviyelerin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu'nun kadro kriterleri doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda teknik heyetin raporu doğrultusunda somut adımlar atılmaya başlandı.

Salih Özcan Borussia Dortmund'dan ayrıldı.
İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hazırladığı listede, kaleci Muhammed Şengezer ile Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan ilk sırada yer aldı.

Orta sahada görev yapan Salih Özcan ile yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı belirtilirken, transferin resmi sürece taşınması için son detayların görüşüldüğü öğrenildi.

Muhammed Şengezer Beşiktaş'ın radarında.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Kaleci transferi için Başakşehir'in oyuncusu Muhammed Şengezer adına temasların kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Yönetimin, bonservis ve ödeme planı üzerinde pazarlık sürecini başlatacağı aktarıldı.

Öte yandan sağ kanat hattı için de hem Süper Lig'den hem de Almanya'dan iki farklı oyuncu ile temasların sürdüğü bildirildi.

