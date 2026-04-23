Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı sonrası açıklama: Şampiyon olmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Beşiktaş'ta teknik dirketör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, sezonu şampiyon tamamlamak ve gelecek sene de ligde zirveye oynamak istediklerini söyledi.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
  • Toure, Oh ve Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın gollerini kaydetti.
  • Teknik Direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gidebilmek için tek bilet olduğunu belirtti.
  • Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'yü kaleye daha yakın kullanmaya başladıklarını ve oyuncunun yetenekli ve karakterli olduğunu söyledi.
  • Sergen Yalçın, son 4-5 sezonda hedeflere ulaşılamadığını ancak iyi bir yapılanma içinde olduklarını ve sorgulanmayı normal karşıladıklarını ifade etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u ağırladı. Kartal sahadan Toure, Oh ve Orkun'un golleriyle 3-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Siyah beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın takımı sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı

"TEK BİLETİMİZ KUPA"

Türkiye Kupası'nın Avrupa'ya gidebilmek adına en önemli unsur olduğunu dile getiren Sergen Yalçın; "Çeyrek final maçları zor oluyor. Maçlar maksimuma doğru gidiyor. Herkes temkinli oynamaya çalışıyor. İlk golü bulduk ama zorlandık. Alanyaspor iyi oynadı. Rakip bazen daha iyi oynayabiliyor. Daha iyi konsantre olabiliyor. Ancak oyuncularımız konsantreydi. Çözümü yapabildik. Avrupa için tek biletimiz kaldı. Onu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz." dedi.

Sergen Yalçın şampiyon olmak istediklerini söyledi

"SORGULANIYORUZ"

Deneyimli teknik direktör, Orkun Kökçü ve kendi performansı hakkında da konuşarak; "İlk geldiği dönemden sonra Orkun'u biraz daha kaleye yakın kullanmaya başladık. Daha fazla gol ve asist üretmesi gerekiyor. Çok güzel bir gol attı. Şiddetli bir koşu yaparak attı. Orkun yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Camiamız için önemli. Futbol her zaman istediğinizi vermiyor. İnişler, çıkışlar oluyor. Spor olduğunu unutmamalıyız. Son 4-5 senede Beşiktaş olarak hedeflerimizi yakalayamadık ancak iyi bir yapılanma içerisindeyiz. Mutlaka alt yapıyı yapıp sonrasında binayı çıkmamız gerekiyor. Sorgulanıyoruz. Ama normal karşılıyoruz. Yaptığımız işin karşılığı bu. Umarım her şey iyi olur. Biz Beşiktaş'ın iyi olması, menfaatleri için çalışıyoruz. Herkes bunu iyi bilmeli. Doğru işler yapmak için Serkan (Reçber) ile çok zaman harcıyoruz. En iyisini bulmak için çalışıyoruz. Kupayı almak, gelecek sezon şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

