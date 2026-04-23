Beşiktaş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Kartal'ın gollerini Toure, Oh ve Orkun kaydetti. Sergen Yalçın ve öğrencileri finale yükselebilmek için Konyaspor ile karşılaşacak.
GOLLER
Beşiktaş - Alanyaspor: 1-0 | El Bilal Toure
Beşiktaş - Alanyaspor: 2-0 | Oh
Beşiktaş - Alanyaspor: 3-0 | Orkun
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada ceza yayı önünde topu alan Cerny, pasını sağ taraftan atağa katılan Murillo'ya aktardı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Ön direkteki Oh'un dokunduğu topa kale önünde El Bilal Toure vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan seken top üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0
32. dakikada Olaitan'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde Oh kafa vuruşunu yaptı, top yandan az fakla dışarı gitti.
44. dakikada Hadergjonaj'ın ceza shası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Ersin uzanarak topu kornere çeldi.
60. dakikada Cerny'nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte El Bilal Toure'nin yükseldiği topu son anda savunma araya girerek kornere gönderdi.
68. dakikada ceza yayının içinden kullanılan serbest vuruşta Orkun topun başına geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.
83. dakikada kaleci Ertuğrul'un hatalı pası sonrası topu kapan Olaitan, pasını yanındaki Oh'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu boş ağlara yolladı. 2-0
85. dakikada hızlı gelişen atak sonrası Rashica, sağ kanattan ortasını ceza sahasına yaptı. Kale önünde Orkun Kökçü, kafayla topu filelere gönderdi. 3-0
3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u konuk ettikleri maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 3 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Hyeon-gyu Oh ile çıktı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Kristjan Asllani, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmada Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken yerine Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.
Sergen Yalçın, orta sahada Kristjan Asllani'nin yerine Wilfred Ndidi'ye formayı teslim etti.
Ligde hafta sonu oynanan maçta yedek soyunan Cerny ise Cengiz Ünder'in yerine sağ kanatta forma giydi.
TÜPRAŞ STADI BAYRAKLARLA DONATILDI
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçı öncesinde Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tüm koltuklara bırakılan bayraklar statta görsel bir şölen havası oluşturdu.
Ayrıca doğu tribünün alt bölümünde Türk bayrağı açıldı.
Öte yandan iki takım oyuncuları ve hakem kadrosu sahaya "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" pankartıyla çıktı.
NDIDI GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, 2 maç aranın ardından formasına kavuştu.
Ndidi, ligde 28. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinin son bölümünde sakatlık yaşamış ve Antalyaspor ile Samsunspor müsabakalarında forma giyememişti.
Nijeryalı futbolcu, bu sezon forma giydiği 26 maçta takımına 2 gollük katkı verdi.
TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar, kupadaki Alanyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı.
Tribünlerde küçük boşluklar gözlenirken, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara tezahüratlarla destek verdi.
OKUL SALDIRILARI UNUTULMADI
Siyah-beyazlı taraftarlar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını unutmadı.
Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırıda yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimleri taraftarlar tarafından tek tek söylenirken, siyah-beyazlı futbolseverler "Çocuklar ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratında bulundu.
MAÇ KADROLARINI KÜÇÜK YAREN ANONS ETTİ
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor mücadelesi öncesinde maç kadrolarının anonsunu BJK Kabataş Vakfı Okulları 5. sınıf öğrencisi Yaren Uysal yaptı.
Yaren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla iki takım kadrolarını heyecanla anons ederken, tribünlerden büyük destek gördü.
