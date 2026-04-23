Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçına göre ilk 11'de Emirhan Topçu, Wilfred Ndidi ve Vaclav Cerny ile 3 değişiklik yaptı.

Kartal'ın gollerini Toure, Oh ve Orkun kaydetti. Sergen Yalçın ve öğrencileri finale yükselebilmek için Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol perdeisni El Bilal Toure açtı

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza yayı önünde topu alan Cerny, pasını sağ taraftan atağa katılan Murillo'ya aktardı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Murillo, meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Ön direkteki Oh'un dokunduğu topa kale önünde El Bilal Toure vuruşunu yaptı. Kaleci Ertuğrul'dan seken top üst köşeden ağlarla buluştu. 1-0



32. dakikada Olaitan'ın ceza sahası dışı sol tarafından ortasında kale önünde Oh kafa vuruşunu yaptı, top yandan az fakla dışarı gitti.



44. dakikada Hadergjonaj'ın ceza shası içi sağ çaprazından şutunda kaleci Ersin uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Cerny'nin ceza sahası içinin sağından ortasında arka direkte El Bilal Toure'nin yükseldiği topu son anda savunma araya girerek kornere gönderdi.



68. dakikada ceza yayının içinden kullanılan serbest vuruşta Orkun topun başına geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı vuruşta top kaleci Ertuğrul'da kaldı.



83. dakikada kaleci Ertuğrul'un hatalı pası sonrası topu kapan Olaitan, pasını yanındaki Oh'a aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu boş ağlara yolladı. 2-0



85. dakikada hızlı gelişen atak sonrası Rashica, sağ kanattan ortasını ceza sahasına yaptı. Kale önünde Orkun Kökçü, kafayla topu filelere gönderdi. 3-0