Beşiktaş yeni Oh'u Romanya'da buldu! Forvete Jovo Lukic

Beşiktaş transfer haberleri ile hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar, golcü hamlesi için listesine Universitatea Cluj forması giyen 27 yaşındaki Jovo Lukic'i ekledi.

  • Beşiktaş, Romanya ekibi Universitatea Cluj'da forma giyen 27 yaşındaki Bosnalı forvet Jovo Lukic'i transfer listesine aldı.
  • Lukic bu sezon 34 maçta 20 gol ve 3 asist üreterek transfer piyasasında öne çıktı.
  • 1,90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak belirlendi.
  • Beşiktaş, Lukic'i hücum hattını güçlendirmek ve Ciro Immobile'ye alternatif olarak değerlendiriyor.

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Jovo Lukic iddiası gündeme geldi. Romen basını kaynaklı haberlere göre siyah-beyazlılar, Romanya ekibi Universitatea Cluj forması giyen 27 yaşındaki forveti transfer listesine aldı.

Jovo Lukic Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor

20 GOLÜ VAR

Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu performans, Bosnalı futbolcunun transfer piyasasında öne çıkmasını sağladı. Ayrıca Oh'u da yedekleyecek iyi bir alternatif olarak değerlendirilmesi konusunda yardımcı oldu.

PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON EURO

Transfermarkt bilgilerine göre 28 Kasım 1998 doğumlu olan Jovo Lukic, 27 yaşında ve 1,90 boyunda. Universitatea Cluj forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

