Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta Jovo Lukic iddiası gündeme geldi. Romen basını kaynaklı haberlere göre siyah-beyazlılar, Romanya ekibi Universitatea Cluj forması giyen 27 yaşındaki forveti transfer listesine aldı.
20 GOLÜ VAR
Jovo Lukic bu sezon tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi ve 20 gol, 3 asistlik katkı verdi. Bu performans, Bosnalı futbolcunun transfer piyasasında öne çıkmasını sağladı. Ayrıca Oh'u da yedekleyecek iyi bir alternatif olarak değerlendirilmesi konusunda yardımcı oldu.
PİYASA DEĞERİ 1,5 MİLYON EURO
Transfermarkt bilgilerine göre 28 Kasım 1998 doğumlu olan Jovo Lukic, 27 yaşında ve 1,90 boyunda. Universitatea Cluj forması giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro seviyesinde bulunuyor.