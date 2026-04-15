Beşiktaş'ta Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber geldi. Salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık yaşadığı belirlendi.
AMELİYAT OLACAK
Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kartal Kayra'nın cerrahi operasyon geçireceği, ameliyat sürecine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.
ORTA SAHADA PLAN DEĞİŞTİ
Kartal Kayra'nın sakatlığı, teknik heyetin Samsunspor maçı planlarını da doğrudan etkiledi. Wilfred Ndidi'nin yokluğunda orta sahada görev alması beklenen oyuncunun sezonu kapatmasıyla birlikte alternatifler yeniden değerlendirilmeye başlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, orta sahada Kristjan Asllani'ye görev vermesi bekleniyor. Ndidi'nin ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.