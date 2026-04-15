Beşiktaş'ta Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber geldi. Salı günü yapılan antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki futbolcunun yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlık yaşadığı belirlendi.

AMELİYAT OLACAK

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun ayak bileği iç ve dış yan bağlarında tam kat yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Kartal Kayra'nın cerrahi operasyon geçireceği, ameliyat sürecine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı aktarıldı.