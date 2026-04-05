CANLI YAYIN
Geri

Sergen Yalçın isyan etti! "Emek çalma olmuyor mu?"

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip son dakikada bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın sonucunu belirleyen penaltı kararıyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın isyan etti! "Emek çalma olmuyor mu?"
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçta iki farklı devre oynandığını ve ikinci yarıda rakibin daha baskılı olduğunu söyledi.
  • Yalçın, bireysel hatalar nedeniyle savunmada istemedikleri anlar yaşadıklarını ve mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.
  • Sergen Yalçın, tartışmalı penaltı pozisyonunun ceza sahası dışında gerçekleştiğini ve penaltı olma ihtimalinin olmadığını savundu.
  • Yalçın, hakemin pozisyona uzak olduğunu ancak VAR'ın devreye girmemesini çok şaşırtıcı bulduğunu ifade etti.
  • Beşiktaş Teknik Direktörü, son dakikada verilen penaltı kararının çok adaletsiz olduğunu ve bu durumun emek çalma olduğunu söyledi.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın, iki farklı devre oynandığını söyledi. İlk yarıda öne geçebilecek fırsatları yakaladıklarını belirten Yalçın, ikinci yarıda ise rakibin daha baskılı bir görüntü ortaya koyduğunu ifade etti. Verilen pozisyonların kendilerine yakışmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, bireysel hatalar nedeniyle savunmada istemedikleri anlar yaşadıklarını dile getirdi. Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını söyleyen Yalçın, ilk bölümde iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda aynı dengeyi koruyamadıklarını anlattı.

"PENALTI OLMA İHTİMALİ YOK"

Sergen Yalçın, derbiye damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili de çok net konuştu. Hakemin pozisyona oldukça uzak olduğunu söyleyen Yalçın, müdahalenin ceza sahası dışında gerçekleştiğini savundu. Söz konusu pozisyonun penaltıyla ilgisinin olmadığını belirten Beşiktaş Teknik Direktörü, hakemin kararı görmemesini bir yere kadar anlayabileceklerini ancak VAR'ın devreye girmemesini çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

"EMEK ÇALMA OLMUYOR MU?"

Penaltı kararı üzerinden Türk futboluna yönelik eleştirilerde de bulunan Yalçın, yaşananların futbolun mevcut tablosunu özetlediğini ifade etti. VAR'ın bu pozisyonda neden devreye girmediğini sorgulayan deneyimli teknik adam, "Emek çalma olmuyor mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Bu kararın sadece maç sonucunu değil, sahadaki emeği de etkilediğini vurguladı.

"BÖYLE ADALETSİZ OLMAMALI"

Oyuncularının yaptığı hatalara da değinen Sergen Yalçın, futbolda hatanın doğal olduğunu ve bu hataların telafi edilmesi için çalıştıklarını söyledi. Amir Murillo'nun sakatlığı sonrası oyuna alınan Gökhan'ın uzun süredir oynamadığını hatırlatan Yalçın, bireysel hataların futbolun bir parçası olduğunu belirtti. Ancak maçın ardından en çok üzerinde durulması gereken konunun hakem kararı olduğunu söyledi. Kaybetmenin futbolun içinde olduğunu vurgulayan Yalçın, asıl üzücü olanın son dakikada verilen penaltının çok adaletsiz olması olduğunu ifade etti.

SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler