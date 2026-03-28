Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Sol kanat için Ferreirinha

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlamasında kanat transferine öncelik verirken gündemine aldığı isimlerden biri için önemli mesafe kat etti. Siyah-beyazlıların, Sao Paulo forması giyen Ferreirinha transferini sonuçlandırmaya çok yaklaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Sol kanat için Ferreirinha
  • Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Ferreirinha ile transfer görüşmelerine başladı.
  • Sao Paulo yönetimi, oyuncunun performansından memnun olmadığı için satışa sıcak bakıyor ve zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.
  • Ferreirinha bu sezon Sao Paulo'da 12 maçta görev aldı ancak gol ya da asist katkısı veremedi.
  • Beşiktaş teknik heyeti, hücum hattında çizgiye inebilen ve birebirde fark yaratabilen bir oyuncu istiyor.
  • Ferreirinha'nın 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, ara transfer döneminde de ilgilendiği Brezilyalı futbolcu için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetimin, kanat rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Sol kanat için Ferreirinha-2

FERREIRINHA İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Sao Paulo forması giyen Ferreirinha ile transfer görüşmeleri yürütüyor. Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Beşiktaş cephesinde bu transferin yeni sezon yapılanmasında önemli bir adım olarak görüldüğü belirtiliyor. Teknik heyetin, hücum hattında çizgiye inebilen ve birebirde fark yaratabilen bir oyuncu istediği biliniyor.

SAO PAULO SATIŞA SICAK BAKIYOR

Ferreirinha transferinde Beşiktaş'ın elini güçlendiren en önemli detaylardan biri de Sao Paulo'nun yaklaşımı oldu. Güney Amerika ekibinin, oyuncunun performansından memnun olmadığı ve olası bir satışta zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. Bu durum, siyah-beyazlıların transfer sürecinde avantaj yakalamasını sağlayabilir.

Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Sol kanat için Ferreirinha-3

PERFORMANSI BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Ferreirinha, bu sezon Sao Paulo formasıyla 12 maçta görev yaptı. Brezilyalı sol kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ KANAT HATTINI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın Ferreirinha için attığı adım, siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde hücum hattına yapacağı dokunuşların habercisi olarak görülüyor. Kanat transferini öncelikli başlıklardan biri haline getiren yönetim, bu hamleyi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

Galatasaraydan Beşiktaşa çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaşGalatasaraydan Beşiktaşa çalım! Transferde 10 milyon euroluk savaş
