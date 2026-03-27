Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması sürerken gündeme dünya çapında ses getirecek bir isim geldi. Siyah-beyazlı ekibin, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgilendiği ve Senegalli yıldız için teklif yaptığı öne sürüldü.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!
  • Beşiktaş, Al Nassr forması giyen 33 yaşındaki Sadio Mane'ye transfer teklifi sundu.
  • Sadio Mane'nin Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Senegalli futbolcu bu sezon Al Nassr'da 26 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı.
  • Sadio Mane'nin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirlendi.
  • Al Nassr, Sadio Mane'yi 2023-2024 sezonunda Bayern Münih'ten 30 milyon euroya transfer etmişti.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verirken hücum hattı için dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Sadio Mane'yi gündemine aldığı konuşuluyor.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!-2

BEŞİKTAŞ'TAN SADIO MANE HAMLESİ

Ortaya atılan iddiaya göre Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli yıldız için somut adım attığı ve oyuncuya teklif sunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!-3

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Al Nassr ile olan sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek önemli bir yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!-4

BU SEZON DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 26 maçta görev yaptı. Senegalli yıldız bu karşılaşmalarda 1833 dakika sahada kalırken 10 gol atıp 7 asist yaptı. Hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan deneyimli oyuncu, skora doğrudan katkı vermeyi sürdürdü.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!-5

PİYASA DEĞERİ VE KARİYERİ ÖNE ÇIKIYOR

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Sadio Mane, kariyerinde Generation Foot, Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih formaları giydi. Al Nassr, Senegalli yıldız için 2023-2024 sezonu başında Bayern Münih'e 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.

Beşiktaş'tan sansasyonel transfer girişimi: Sadio Mane!-6

MİLLİ TAKIMDA DA ETKİLİ

Sadio Mane, Senegal Milli Takımı formasıyla da önemli bir kariyer ortaya koydu. Tecrübeli kanat oyuncusu, milli takımda çıktığı 124 maçta 52 gol kaydetti.

