Ortaya atılan iddiaya göre Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli yıldız için somut adım attığı ve oyuncuya teklif sunduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

33 yaşındaki yıldız futbolcunun Al Nassr ile olan sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek önemli bir yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.