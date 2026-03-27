Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız verirken hücum hattı için dikkat çeken bir iddia ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen Sadio Mane'yi gündemine aldığı konuşuluyor.
BEŞİKTAŞ'TAN SADIO MANE HAMLESİ
Ortaya atılan iddiaya göre Beşiktaş, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı yönetimin, tecrübeli yıldız için somut adım attığı ve oyuncuya teklif sunduğu ifade edildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
33 yaşındaki yıldız futbolcunun Al Nassr ile olan sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması, transfer iddiasını daha da dikkat çekici hale getirdi. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirerek önemli bir yıldızı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.
BU SEZON DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR
Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 26 maçta görev yaptı. Senegalli yıldız bu karşılaşmalarda 1833 dakika sahada kalırken 10 gol atıp 7 asist yaptı. Hücumdaki üretkenliğiyle öne çıkan deneyimli oyuncu, skora doğrudan katkı vermeyi sürdürdü.
PİYASA DEĞERİ VE KARİYERİ ÖNE ÇIKIYOR
Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Sadio Mane, kariyerinde Generation Foot, Metz, RB Salzburg, Southampton, Liverpool ve Bayern Münih formaları giydi. Al Nassr, Senegalli yıldız için 2023-2024 sezonu başında Bayern Münih'e 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödemişti.
MİLLİ TAKIMDA DA ETKİLİ
Sadio Mane, Senegal Milli Takımı formasıyla da önemli bir kariyer ortaya koydu. Tecrübeli kanat oyuncusu, milli takımda çıktığı 124 maçta 52 gol kaydetti.