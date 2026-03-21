Beşiktaş'ın, Stoke City forması giyen Jun Ho Bae için harekete geçtiği öne sürüldü. Hücum hattında on numara rolünde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezon planlamasında siyah-beyazlıların dikkatini çeken isimlerden biri oldu.
HYEONGYU OH DEVREYE GİRDİ
Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Hyeongyu Oh'un da Jun Ho Bae transferinde devreye girdiği ifade ediliyor. Güney Koreli iki futbolcu arasındaki bağın, Beşiktaş'ın bu transferde elini güçlendirebileceği konuşuluyor.
5 MİLYON EURO BÜTÇE
Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Jun Ho Bae transferi için 5 milyon euroluk bir bütçe belirledi. Yönetimin, genç oyuncuyu kadroya katmak adına mali planlamasını bu rakam üzerinden yaptığı kaydedildi.
RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR
Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Stoke City ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. İngiliz ekibinde bu sezon 40 maça çıkan Jun Ho Bae, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Genç futbolcunun Stoke City ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
PİYASA DEĞERİ VE TRANSFER GEÇMİŞİ
Jun Ho Bae'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Stoke City, Güney Koreli futbolcu için 2023-2024 sezonu başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Jun Ho Bae, Güney Kore Milli Takımı'nda ise 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.