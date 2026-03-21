Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını hızlandırdı. Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda birçok bölgeye takviye hazırlığı yapan siyah-beyazlıların, on numara pozisyonu için İngiltere Championship’te forma giyen Güney Koreli oyuncu Jun Ho Bae’yi gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae
  • Beşiktaş, Stoke City'de oynayan 22 yaşındaki on numara Jun Ho Bae'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
  • Siyah-beyazlı kulüp, transfer için 5 milyon euroluk bütçe belirledi ve önümüzdeki günlerde Stoke City ile resmi temaslara başlayacak.
  • Beşiktaş'ta forma giyen Hyeongyu Oh'un, Güney Koreli futbolcu Jun Ho Bae transferinde devreye girdiği belirtiliyor.
  • Jun Ho Bae, Stoke City'de bu sezon 40 maça çıkarak 3 gol ve 3 asist kaydetti, sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.
  • Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olup, Stoke City 2023-2024 sezonunda kendisi için 2 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ın, Stoke City forması giyen Jun Ho Bae için harekete geçtiği öne sürüldü. Hücum hattında on numara rolünde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezon planlamasında siyah-beyazlıların dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae-2

HYEONGYU OH DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Hyeongyu Oh'un da Jun Ho Bae transferinde devreye girdiği ifade ediliyor. Güney Koreli iki futbolcu arasındaki bağın, Beşiktaş'ın bu transferde elini güçlendirebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae-3

5 MİLYON EURO BÜTÇE

Fotomaç'ın haberine göre Beşiktaş, Jun Ho Bae transferi için 5 milyon euroluk bir bütçe belirledi. Yönetimin, genç oyuncuyu kadroya katmak adına mali planlamasını bu rakam üzerinden yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae-4

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Stoke City ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. İngiliz ekibinde bu sezon 40 maça çıkan Jun Ho Bae, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Genç futbolcunun Stoke City ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

Beşiktaş'a ikinci Güney Koreli! Transferin yeni gözdesi Jun Ho Bae-5

PİYASA DEĞERİ VE TRANSFER GEÇMİŞİ

Jun Ho Bae'nin güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Stoke City, Güney Koreli futbolcu için 2023-2024 sezonu başında 2 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Jun Ho Bae, Güney Kore Milli Takımı'nda ise 11 maçta forma giydi ve 2 gol attı.

Beşiktaşın Kristijan Asllani planı netleşti! Bonservis kararı verildi
Beşiktaş'ın Kristijan Asllani planı netleşti! Bonservis kararı verildi
Orkun Kökçüye Manchester United, Tottenham ve Inter talip oldu
Orkun Kökçü'ye Manchester United, Tottenham ve Inter talip oldu

