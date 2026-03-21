Beşiktaş, Stoke City'de oynayan 22 yaşındaki on numara Jun Ho Bae'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı kulüp, transfer için 5 milyon euroluk bütçe belirledi ve önümüzdeki günlerde Stoke City ile resmi temaslara başlayacak.

Beşiktaş'ta forma giyen Hyeongyu Oh'un, Güney Koreli futbolcu Jun Ho Bae transferinde devreye girdiği belirtiliyor.

Jun Ho Bae, Stoke City'de bu sezon 40 maça çıkarak 3 gol ve 3 asist kaydetti, sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

Futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olup, Stoke City 2023-2024 sezonunda kendisi için 2 milyon euro bonservis ödemişti.

Beşiktaş'ın, Stoke City forması giyen Jun Ho Bae için harekete geçtiği öne sürüldü. Hücum hattında on numara rolünde görev yapan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezon planlamasında siyah-beyazlıların dikkatini çeken isimlerden biri oldu.

HYEONGYU OH DEVREYE GİRDİ Siyah-beyazlı ekipte forma giyen Hyeongyu Oh'un da Jun Ho Bae transferinde devreye girdiği ifade ediliyor. Güney Koreli iki futbolcu arasındaki bağın, Beşiktaş'ın bu transferde elini güçlendirebileceği konuşuluyor.