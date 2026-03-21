Orkun Kökçü'ye Manchester United, Tottenham ve Inter talip oldu

Beşiktaş’ta formunu yükselten Orkun Kökçü, Manchester United, Tottenham ve Inter’in transfer listesine girdi. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Benfica'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor. Sezonun ilk bölümünde beklenen katkıyı veremeyen milli futbolcu, son dönemdeki çıkışıyla yeniden ön plana çıktı.

İNGİLİZLER TAKİPTE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham'ın, 25 yaşındaki oyuncuyu bir süredir izlediği aktarıldı. Orkun Kökçü'nün son olarak oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında da tribünden takip edildiği ve performansının olumlu değerlendirildiği belirtildi.

INTER DE DEVREYE GİRDİ

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren Inter'in de milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Avrupa kulüplerinin, sezonun kalan bölümünde Orkun Kökçü'yü izlemeye devam edeceği kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin ise oyuncunun transferi konusunda tavrının net olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öne sürüldü.

