Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen 12 milyon euroya yakın teklife onay vermedi. Bordo-mavililer, sezonun kritik bölümünde hücum hattında önemli rol üstlenen 25 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmayı tercih etti.
SATIN ALMA OPSİYONU
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı resmi bildirimde Ernest Muçi transferinde satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro artı KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecek. Kiralama bedeli ise 1 milyon euro artı KDV olarak açıklanmıştı.
SEZON SONU PLANI
Trabzonspor'un sezon sonunda Ernest Muçi'nin bonservisini alıp oyuncuyu daha yüksek bir bedelle gönderme seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor. Bordo-mavililer, hem saha içindeki katkıyı hem de olası piyasa değerini dikkate alarak çok yönlü bir yol haritası üzerinde duruyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Arnavut oyuncunun ortaya koyduğu bu üretken performansla birlikte bir sene sonra milli takıma seçildi.