Trabzonspor Ernest Muçi için 12 milyon euroyu reddetti

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da bir yandan yıldız futbolcuların gündemi de devam ediyor. Bordo mavililer, performansıyla adından söz ettiren Ernest Muçi için yapılan 12 milyon euroyu geri çevirdi.

Trabzonspor Ernest Muçi için 12 milyon euroyu reddetti
  • Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen 12 milyon euro civarındaki teklifi reddetti.
  • Arnavut futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 29 maçta 13 gol ve 8 asist kaydetti.
  • Trabzonspor, Beşiktaş'tan kiralanan Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde 8,5 milyon euro artı KDV ödeyecek.
  • Bordo-mavili kulüp, sezon sonunda oyuncunun bonservisini alıp daha yüksek bedelle satmayı değerlendiriyor.
  • Muçi'nin performansı sayesinde Arnavutluk Milli Takımı'na seçildi.

Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen 12 milyon euroya yakın teklife onay vermedi. Bordo-mavililer, sezonun kritik bölümünde hücum hattında önemli rol üstlenen 25 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmayı tercih etti.

Trabzonspor Ernest Muçi için 12 milyon euroyu reddetti-2

SATIN ALMA OPSİYONU

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı resmi bildirimde Ernest Muçi transferinde satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro artı KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecek. Kiralama bedeli ise 1 milyon euro artı KDV olarak açıklanmıştı.

Trabzonspor Ernest Muçi için 12 milyon euroyu reddetti-3

SEZON SONU PLANI

Trabzonspor'un sezon sonunda Ernest Muçi'nin bonservisini alıp oyuncuyu daha yüksek bir bedelle gönderme seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor. Bordo-mavililer, hem saha içindeki katkıyı hem de olası piyasa değerini dikkate alarak çok yönlü bir yol haritası üzerinde duruyor.

Trabzonspor Ernest Muçi için 12 milyon euroyu reddetti-4

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 29 maçta 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Arnavut oyuncunun ortaya koyduğu bu üretken performansla birlikte bir sene sonra milli takıma seçildi.

