Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen 12 milyon euro civarındaki teklifi reddetti.

Bordo-mavili kulüp, sezon sonunda oyuncunun bonservisini alıp daha yüksek bedelle satmayı değerlendiriyor.

Muçi'nin performansı sayesinde Arnavutluk Milli Takımı'na seçildi.

Trabzonspor, devre arasında Ernest Muçi için gelen 12 milyon euroya yakın teklife onay vermedi. Bordo-mavililer, sezonun kritik bölümünde hücum hattında önemli rol üstlenen 25 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmayı tercih etti.

SATIN ALMA OPSİYONU Trabzonspor'un KAP'a yaptığı resmi bildirimde Ernest Muçi transferinde satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş'a 5 taksit halinde 8.5 milyon euro artı KDV tutarında kesin transfer bedeli ödeyecek. Kiralama bedeli ise 1 milyon euro artı KDV olarak açıklanmıştı.